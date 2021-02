NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 13.965 Pkt - Bayer-Aktie legt kräftig zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Bayer, Daimler und Commerzbank standen im nachbörslichen Handel am Mittwoch im Fokus. Bayer hat sich im Rechtsstreit über die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat in den USA jetzt mit den Klägeranwälten auf ein neues Verfahren zur Abwicklung und Beilegung künftiger Fälle geeinigt. Insgesamt bis zu 2 Milliarden Dollar stellt Bayer zur Lösung der zukünftigen Fälle bereit. Diese Summe ist seit Herbst bekannt, der Konzern hat dafür bereits Rückstellungen gebildet. Die Bayer-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 5,5 Prozent höher getaxt.

Daimler will sich in zwei unabhängige Unternehmen aufteilen, die sich auf die Kernbereiche Automobil- und Nutzfahrzeug-Geschäft konzentrieren. Daimler Trucks soll an die Börse gebracht werden und direkt in den DAX einziehen. Das Geschäft mit Premiumautos soll in Mercedes-Benz umfirmiert werden. Nach einem Plus von 8,9 Prozent im regulären Handel wurde die Aktie unverändert gestellt. Die Umsätze seien aber sehr hoch gewesen, so ein Händler.

Die Commerzbank-Aktie gewann 0,8 Prozent. Die Bank hat im vergangenen Jahr einen massiven Verlust von fast 3 Milliarden Euro eingefahren. Neben den Belastungen durch die Corona-Pandemie flossen bereits angekündigte Restrukturierungsaufwendungen und eine massive Firmenwertabschreibung in das Ergebnis ein. Zudem hat die Commerzbank ihre neue Strategie für den Zeitraum bis 2024 auf den Weg gebracht. Sie sieht den Abbau von 10.000 Vollzeitstellen und die Reduzierung der Filialen von 790 auf 450 vor.

Cancom-Papiere gewannen 2,5 Prozent. Der IT-Dienstleister hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem starken vierten Quartal abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es sein eine eigene Prognose für das operative Ergebnis im vergangenen Jahr übertroffen.

Delivery Hero fielen um 1,8 Prozent. Das Unternehmen hat von der koreanischen Kartellbehörde grünes Licht für das Joint Venture mit dem Betreiber der größten Essenslieferplattform Südkoreas erhalten, allerdings unter Bedingungen. Delivery Hero muss seine südkoreanische Tochter Delivery Hero Korea LLC verkaufen. Allerdings rechnet der Konzern aufgrund des Kursanstiegs der eigenen Aktie mit einer erheblichen Wertberichtigung auf den Firmenwert seines koreanischen Geschäfts, der nach derzeitigen Informationen bis zu 1,4 Milliarden Euro betragen kann.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.965 13.934 +0,2%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 03, 2021