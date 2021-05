NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 15.434 Pkt - Grenke steigen kräftig

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem "geschäftigen" nachbörslichen Handel am Montag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Siemens wurden 0,5 Prozent höher gestellt. Der Konzern hat den Kauf des Marktplatzes Supplyframe für 700 Millionen US-Dollar vereinbart. Grenke machten einen Sprung um 18 Prozent. Der Leasingkonzern hat von der Prüfungsgesellschaft KPMG ein uneingeschränktes Testat für den Jahres- und Konzernabschluss bekommen und will den Geschäftsbericht 2020 planmäßig am Freitag veröffentlichen. An die Aktionäre soll eine Dividende von 0,26 Euro ausgeschüttet werden, nach 0,80 Euro im Vorjahr. Elringklinger stiegen um 3 Prozent. Die Tochter Ekpo Fuel Cell Technologies hat einen Großauftrag im geplanten Gesamtvolumen im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.434 15.397 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

