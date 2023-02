NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 15.548 Pkt - Sehr lebhafter Handel

Aktien in diesem Artikel Indizes in diesem Artikel DAX 40 15.509,2

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem lebhaften nachbörslichen Geschäft berichtete am Donnerstag eine Händlerin von Lang & Schwarz. Der Markt sei bei erhöhten Umsätzen weiter nach oben gelaufen, wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben, so die Teilnehmerin. Die Continental-Aktie zeigte sich wenig verändert. Der Konzern richtet den Unternehmensbereich Contitech strategisch neu aus. Zur Schaffung von Synergieeffekten bündelt Contitech darüber hinaus das Automobilgeschäft. Die Änderungen treten Anfang Mai 2023 in Kraft.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.548 15.509 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

