NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 15.602 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktienkurse von Schaltbau und JDC Group haben sich am Montag von Neuigkeiten nachbörslich bei Lang & Schwarz kaum bewegt gezeigt. JDC Group wurden zuletzt bei 20,95 gesehen nach 20,80 Euro zum Xetra-Schluss. Der Finanzdienstleister hatte eine Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht mitgeteilt, in deren Zuge sich die Versicherungskammer Bayern strategisch an JDC beteiligt.

Derweil meldete die Beteiligungsgesellschaft Carlyle, bei ihrem Übernahmeangebot gut 8 Millionen Aktien der Schaltbau Holding AG angedient bekommen zu haben, entsprechend einem Anteil von 78,49 Prozent des Grundkapitals. Schaltbau lagen unverändert bei 53,60 Euro.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.601,83 15.573,88 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2021 16:32 ET (20:32 GMT)