NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 15.641 Pkt - Adler Modemärkte im Tiefflug

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Handel mit deutschen Aktien nach Börsenschluss hat sich laut einem Händler von Lang & Schwarz am Montagabend auf Adler Modemärkte konzentriert. "Da hatten wir gigantische Umsätze heute Abend." Die Aktien wurden indes 76 Prozent tiefer gestellt. "Die meisten Anleger handelten nach dem Motto, rette sich, wer kann. Andere stiegen dann auch wieder ein - das waren wohl Zocker", ergänzte der Marktteilnehmer. Adler Modemärkte hatte am Abend mitgeteilt, sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit der Zeitfracht Logistik zu befinden. Ziel sei es, nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens einen Insolvenzplan bei Gericht einzureichen. Der Insolvenzplan werde voraussichtlich unter anderem einen Kapitalschnitt in Form einer Herabsetzung des Grundkapitals der Adler Modemärkte AG auf null sowie eine anschließende Zuführung neuen Eigenkapitals im Zuge einer Kapitalerhöhung durch die Investorin vorsehen, die damit alleinige Aktionärin von Adler werden werde. Die bestehenden Aktien der Gesellschaft werden somit aller Voraussicht nach vollständig wertlos.

Drägerwerk-Vorzüge bzw. -Stämme wurden indes 4 und 3,5 Prozent höher getaxt. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern erhöhte am Abend die Prognose für das Gesamtjahr.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.641 15.603 +0,2%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

