NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 15.668 Pkt - Adidas und Puma unbeeindruckt von Nike

FRANKFURT (Dow Jones)--Neuerliche kräftige Kursgewinne an der Wall Street haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel auch die deutschen Aktien gestützt.

Die Aktien der deutschen Sportartikelhersteller Adidas und Puma reagierten am Abend zunächst nicht auf die Zahlen, die US-Wettbewerber Nike nach Handelsschluss in den USA vorlegte. Nike hatte zwar mit dem Gewinn je Aktie die Erwartungen der Analysten übertroffen, der Umsatz verfehlte jedoch die Konsensschätzung, was die Aktie im nachbörslichen US-Handel in einer ersten Reaktion um rund 2,5 Prozent drückte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.668 15.644 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 23, 2021