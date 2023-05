NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 16.199 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit den Kursen deutscher Aktien ist es nachbörslich in der Breite leicht nach oben gegangen, gemessen am 0,2 Prozent höheren XDAX. Hintergrund waren die am Abend weiter zulegenden Börsen. Ausreißer bei Einzelwerten gab es mangels neuer Nachrichten nicht.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

16.198,68 16.163,36 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2023 16:22 ET (20:22 GMT)