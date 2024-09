NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 18.560 Pkt - Daimler-Truck unbeeindruckt von CEO-Wechsel

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die unverändert angeschlagene Stimmung an den Aktienmärkten hat die Kurse am Mittwoch im nachbörslichen Handel noch etwas belastet. Erneut waren keine auffälligen Bewegungen in Einzelwerten zu beobachten. Die Aktie von Daimler Truck reagierte kaum auf die Nachricht, dass der langjährige CEO Martin Daum seinen Posten Ende September abgeben wird. Seine Nachfolgerin wird Karin Radström, die seit 2021 im Vorstand ist und das Segment Mercedes Benz Trucks verantwortet.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

18.560 18.592 -0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2024 16:27 ET (20:27 GMT)