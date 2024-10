NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 19.328 Punkte

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Handel mit deutschen Aktien ist es am Mittwoch nachbörslich in der Breite leicht nach unten gegangen, nachdem sich die Verluste an der Wall Street im Handelsverlauf ausgeweitet hatten.

Die Boss-Aktie zeigte keine Auffälligkeit, nachdem am Abend der Luxusgüterhersteller Kering mit schwachen Quartalszahlen aufgewartet und den Markt auf einen Gewinneinbruch eingestimmt hatte.

Ähnlich bei Continental. Auch hier zeigte der Aktienkurs keine Sonderbewegung, nachdem der französiche Konkurrent Michelin am Abend seine Jahresprognose gesenkt hatte.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

19.328,19 19.377,62 -0,2%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

