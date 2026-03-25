NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 22.665 Punkte - CTS nach Zahlen sehr fest

DOW JONES--Die BASF-Aktie hat sich nachbörslich am Donnerstag wenig verändert gezeigt, nachdem am Abend bekennt geworden war, dass sich der Chemieriese von einem Teil seiner Beteiligung am britischen Öl- und Gaskonzern Harbour Energy trennen will. Für CTS Eventim ging es auf Tradegate um rund 9 Prozent nach oben. Der Ticketvermarkter wuchs im vergangenen Jahr weiter profitabel und setzte erstmals mehr als 3 Milliarden Euro um. Das bereinigte EBITDA stieg um 7,7 Prozent auf 584 Millionen Euro.

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Tui zeigten sich kaum veröndert nach der Mitteilung, den Vorstand neu zuzuschneiden, um Synergien zwischen den Geschäftsfeldern noch konsequenter zu heben.

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XDAX* DAX Veränderung

21.23 Uhr 17.30 Uhr

22.665 22.613 +0,2%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

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March 26, 2026 16:23 ET (20:23 GMT)