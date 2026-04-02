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NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.025 Pkt - Lufthansa sehr schwach

08.04.26 22:41 Uhr
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DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben die Kurse deutscher Aktien am Mittwochabend nach Börsenschluss mit neuen Schlagzeilen zum Irankrieg etwas nachgegeben. So hatte der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf erklärt, dass nach den von ihm als drei wesentliche Verstöße gegen den 10-Punkteplan seines Landes zur Beendigung des Krieges bezeichneten Vorfällen sowohl ein Waffenstillstand als auch Verhandlungen praktisch bedeutungslos seien.

Lufthansa wurden bei Lang & Schwarz 1,7 Prozent schwächer getaxt. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat das Kabinenpersonal der Kernmarke Lufthansa sowie der Zubringerfluggesellschaft Cityline für Freitag zum Streik aufgerufen. Auf Tradegate wurden Elmos Semiconductor 0,6 Prozent fester gehandelt. Der Halbleiterkonzern hat beschlossen, das Grundkapital um 3,05 Prozent herabzusetzen.

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22.15 Uhr 17.30 Uhr

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 16:42 ET (20:42 GMT)

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