DAX24.350 +0,1%Est505.895 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,55 +5,0%Nas26.274 +0,1%Bitcoin69.287 -0,8%Euro1,1785 +0,1%Öl104,8 +4,5%Gold4.735 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen schließen knapp höher -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Plug Power, Ölpreis, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
Ausblick: thyssenkrupp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: thyssenkrupp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Under Armour präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Under Armour präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.294 Pkt - Shelly Group gesucht

11.05.26 22:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shelly
60,20 EUR 3,10 EUR 5,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Zurückhaltung hat den nachbörslichen Handel am Montag geprägt. In den USA erreichten S&P-500 und Nasdaq-Composite zwar neue Rekordhochs, die aber nur geringfügig über den in der vorigen Woche markierten lagen. Anleger hielten sich zurück, weil sich immer noch kein Ende des Iran-Kriegs abzeichnet. Daneben warteten die Investoren auf die US-Verbraucherpreise am Dienstag.

Unter den Einzelwerten zeigten sich die erst kürzlich in den SDAX aufgenommenen Aktien der Shelly Group 2 Prozent fester, nachdem das Unternehmen Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt und die Jahresziele bestätigt hatte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.294 24.350 -0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 16:35 ET (20:35 GMT)

Nachrichten zu Shelly

DatumMeistgelesen