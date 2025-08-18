NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.369 Pkt - TAG Immobilien schwächer

DOW JONES--Verluste an den US-Börsen haben die Kurse am Dienstag im nachbörslichen Handel leicht belastet.

TAG Immobilien gaben am Abend um 2,2 Prozent nach, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung und die Aufstockung seiner 2031 fälligen Wandelschuldverschreibung angekündigt hatte.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.369 24.423 -0,2%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

