DAX24.423 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,50 -2,7%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.461 -2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl65,97 -0,7%Gold3.315 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung
Intel-Aktie springt an: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition ein - US-Regierung bestätigt Pläne für Einstieg Intel-Aktie springt an: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition ein - US-Regierung bestätigt Pläne für Einstieg
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.369 Pkt - TAG Immobilien schwächer

19.08.25 22:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
15,00 EUR -0,36 EUR -2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Verluste an den US-Börsen haben die Kurse am Dienstag im nachbörslichen Handel leicht belastet.

Wer­bung

TAG Immobilien gaben am Abend um 2,2 Prozent nach, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung und die Aufstockung seiner 2031 fälligen Wandelschuldverschreibung angekündigt hatte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.369 24.423 -0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 16:28 ET (20:28 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf TAG Immobilien

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TAG Immobilien

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TAG Immobilien AG

DatumRatingAnalyst
15:16TAG Immobilien AddBaader Bank
10:16TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
18.08.2025TAG Immobilien BuyWarburg Research
18.08.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15:16TAG Immobilien AddBaader Bank
10:16TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
18.08.2025TAG Immobilien BuyWarburg Research
18.08.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
17.06.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
19.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
15.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
14.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.03.2024TAG Immobilien ReduceBaader Bank
14.11.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
14.11.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
21.09.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
12.09.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TAG Immobilien AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen