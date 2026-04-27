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NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.394 Pkt - Viromed brechen ein

08.05.26 22:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
8,26 EUR -0,13 EUR -1,49%
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Viromed Medical AG
5,20 EUR -1,95 EUR -27,27%
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DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben sich Anleger im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien am Freitagabend auf Viromed Medical eingeschossen. Das Unternehmen hatte die eigene Umsatzprognose im Geschäftsjahr 2025 deutlich verfehlt. Dass das Medizintechnikunternehmen wieder schwarze Zahlen schrieb, besänftigte Anleger nicht. Der Kurs wurde in der Spitze 40 Prozent im Minus getaxt, am späten Abend betrug der Verlust noch immer 33 Prozent. "Die verfehlte Umsatzprognose wog schwer", sagt ein Händler.

Thyssenkrupp Nucera wurden am Abend unverändert gestellt. Das Unternehmen hatte den Betriebsverlust im zweiten Quartal 2025/26 ausgeweitet. Der Anbieter von Elektrolyse-Technologien für grünen Wasserstoff teilte mit, dass der Auftragseingang auf Basis vorläufiger Zahlen über Erwartung und Vorjahr liege, Umsatz und Ergebnis aber unter Markterwartung. Der Konzern hielt an der Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 fest.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.394 24.339 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 16:29 ET (20:29 GMT)

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

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20.03.2026thyssenkrupp nucera NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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18.03.2026thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
11.02.2026thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
23.01.2026thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
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19.03.2026thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
18.03.2026thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
11.02.2026thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
23.01.2026thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
18.12.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.03.2026thyssenkrupp nucera NeutralGoldman Sachs Group Inc.
19.12.2025thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.11.2025thyssenkrupp nucera NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025thyssenkrupp nucera SellGoldman Sachs Group Inc.

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