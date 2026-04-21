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NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.476 Punkte

20.04.26 22:12 Uhr

DOW JONES--Mit deutschen Aktien ist es am Montag nachbörslich leicht nach oben gegangen - gemessen am XDAX, der um 0,2 Prozent zulegte im Vergleich zum Xetra-Schlussstand. Mangels neuer Unternehmensnachrichten wurden bei Einzelwerten keine Auffälligkeiten beobachtet.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.476 24.418 +0,2%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2026 16:13 ET (20:13 GMT)