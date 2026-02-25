DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.197 -0,6%Euro1,1799 -0,1%Öl70,91 -0,1%Gold5.181 +0,3%
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.341 Punkte

26.02.26 22:26 Uhr
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben sich die deutschen Aktien gut behauptet gezeigt, obwohl an den US-Börsen eine negative Stimmung dominierte. Selbst überraschend starke Zahlen von Nvidia konnten dort KI-Sorgen nicht zerstreuen.

Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet. Der Kurs der Bayer-Aktie zeigte sich unbeeindruckt von ermutigenden Ergebnissen einer Studie zu einer Prostatakrebstherapie des Unternehmens. In der dritten Reihe reagierten die Aktien von Koenig & Bauer kaum auf die vorläufigen Zahlen des Druckmaschinenherstellers.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.341 25.289 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 16:27 ET (21:27 GMT)

