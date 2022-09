NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 12.006 Pkt - Aktie Porsche AG wenig verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Porsche AG haben sich im nachbörslichen Handel am Donnerstag mit einer wenig veränderten Tendenz gezeigt. Die Titel hatten einen schwaches Börsendebüt hingelegt. Der erste Kurs wurde bei 84 Euro getaxt nach einem Ausgabepreis von 82,50 Euro, was am oberen Rand der Zeichnungsspanne von 76,50 bis 82,50 Euro lag. Im Tageshoch ging die Aktie für 86,76 Euro um. Zu Xetra-Handelsschluss notierte sie schließlich unverändert zum Ausgabekurs bei 82,50 Euro. Bei Lang & Schwarz wurden die Titel mit 82,60 zu 82,70 Euro nur leicht über diesem Niveau getaxt.

Enttäuschung über den Börsengang hatte sich auch bei den Kursen der Muttergesellschaften Volkswagen und Porsche Holding SE breit gemacht. Ihre Aktien büßten im regulären Handel 6,8 bzw. rund 11 Prozent ein und waren damit die DAX-Schlusslichter. Bei Lang & Schwarz notierten beide Aktien wenig verändert.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

12.006 11.976 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

