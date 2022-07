NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 12.792 Pkt - Hugo Boss fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Mittwoch ist es zu einer kleinen Gegenbewegung auf die Verluste aus dem regulären Geschäft gekommen. An der Wall Street hatten sich die Kurse im Verlauf von ihren Tagestiefs gelöst. Unter den Anleger setzte sich die Hoffnung durch, dass die am Mittwoch veröffentlichten überraschend deutlich gestiegenen Verbraucherpreise aus dem Juni nun wirklich den Gipfelpunkt des Preisauftriebs markierten und sich die Inflation danach abschwächen wird.

Hugo Boss zogen bei Lang & Schwarz um 1,8 Prozent an, nachdem das Unternehmen seine Jahresziele nach einem starken zweiten Quartal erhöht hatte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

12.792 12.756 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2022 16:27 ET (20:27 GMT)