NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 13.313 Pkt - Klöckner knicken ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem "geschäftigen" nachbörslichen Handel am Dienstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Covestro stiegen um 4,3 Prozent. Der Werkstoffhersteller hat den EBITDA-Ausblick für das laufende Jahr angehoben. Salzgitter verloren 1,0 Prozent. Das Unternehmen muss die in den Jahren 2006 bis 2011 angerechneten Kapitalertragsteuerbeträge aus strukturierten Wertpapierleihgeschäften zurückzahlen. Baywa stiegen um 3,0 Prozent. Der Infrastrukturfonds Energy Infrastructure Partners steigt bei der Baywa-Tochter Baywa Renewable Energy GmbH ein. Klöckner knickten um 12 Prozent ein. Der Stahl- und Metallhändler hatte mitgeteilt, dass Apollo derzeit kein Interesse an einer Übernahme hat. Basler rückten 2,0 Prozent vor, nachdem das Unternehmen die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht hatte. Demir stiegen um 5,5 Prozent. Das Immobilienunternehmen will bis zu 1 Million eigene Aktien bzw. 0,93 Prozent des Grundkapitals zurückkaufen. Home24 verloren 4,8 Prozent. Der Online-Möbelhändler will sein Kapital um 10 Prozent erhöhen und hat dazu rund 2,64 Millionen neue Aktien zu 17,58 Euro je Aktie ausgeben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.313 13.279 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 08, 2020

