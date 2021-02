NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 13.875 Pkt - Freenet legen kräftig zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Plus hat sich die Aktie von Freenet am Dienstag im nachbörslichen Handel gezeigt. Das Unternehmen will den Aktionären für das vergangene Jahr eine Dividende von insgesamt 1,65 Euro je Aktie zahlen, davon 15 Cent als Sonderdividende. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen die Dividende wegen der noch nicht absehbaren Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ausgesetzt. Zudem will der Telekom-Konzern bis zu 135 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Freenet bindet zudem drei Vorstände für weitere fünf Jahre. Die Papiere wurden bei Lang & Schwarz 9 Prozent höher getaxt.

Die Titel von Fresenius Medical Care (FMC) erholten sich leicht von den starken Verlusten aus dem regulären Handel. Das Konzernergebnis könnte in diesem Jahr wegen der Pandemie um bis zu 25 Prozent fallen, hatte das Unternehmen gewarnt. Nach einem Minus von gut 10 Prozent im regulären Handel wurde die Aktie 1 Prozent höher getaxt.

