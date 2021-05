NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 15.334 Pkt - Dt. Telekom leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem "normalen" nachbörslichen Handel am Dienstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Deutsche Telekom gaben 1,2 Prozent nach. Der Konzern will einem Pressebericht zufolge seine Beteiligung an T-Mobile US auf eine Mehrheit aufstocken. Adler Modemärkte machten einen Sprung auf 0,53 Euro von 0,20 Euro. Die wegen der Corona-Krise in die Insolvenz gerutschte Einzelhandelskette soll eine staatliche Unterstützung von 10 Millionen Euro erhalten, hieß es von einem Händler.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.334 15.387 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 18, 2021 16:55 ET (20:55 GMT)