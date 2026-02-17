DAX22.957 +1,4%Est505.649 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +1,2%Nas21.930 +0,8%Bitcoin61.444 +1,1%Euro1,1559 -0,5%Öl103,3 +3,4%Gold4.507 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX letztlich stark -- US-Börsen höher -- Tesla, BioNTech, Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, BASF, VW im Fokus
Top News
Iran-Konflikt spitzt sich zu: Experten erwarten längere Phase hoher Ölpreise Iran-Konflikt spitzt sich zu: Experten erwarten längere Phase hoher Ölpreise
Beyond Meat-Aktie im Fokus: Fleischersatzhersteller verschiebt überraschend Bilanzveröffentlichung Beyond Meat-Aktie im Fokus: Fleischersatzhersteller verschiebt überraschend Bilanzveröffentlichung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 22.899 Punkte - Stratec nach Zahlen schwach

25.03.26 21:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
36,32 EUR 2,22 EUR 6,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRATEC SE
19,20 EUR 0,14 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Aixtron haben am Mittwoch nachbörslich etwas leichter tendiert. Nachdem die Aktie im Xetra-Handel einen Satz um fast 9 Prozent auf 36,57 Euro gemacht hatte, wurde sie bei Tradegate gegen 21.10 Uhr bei 36,24 Euro gesehen. Das Unternehmen hatte am Abend mitgeteilt, ein neues Werk in Malaysia bauen zu wollen mit Investitionen 2026 und 2027 von insgesamt rund 40 Millionen Euro. Die erwarteten Anlaufkosten im Jahr 2026 sollen keine Auswirkungen auf die Prognose für das laufende Jahr haben.

Wer­bung

Für Stratec ging es um rund 4 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte für 2025 vorläufige Zahlen am unteren Rand der eigenen Prognosen mitgeteilt, belastet durch Wertminderungen im Volumen von 10,5 Millionen Euro.

===

XDAX* DAX Veränderung

21.08 Uhr 17.30 Uhr

22.899 22.957 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 16:16 ET (20:16 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu STRATEC SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu STRATEC SE

DatumRatingAnalyst
11.03.2026STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
23.01.2026STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
10.11.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.03.2026STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.01.2026STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025STRATEC SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.2021STRATEC SE SellWarburg Research
09.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research
05.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STRATEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen