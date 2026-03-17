NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.628 Pkt - Ruhiger Wochenbeginn
DOW JONES--Von einem ruhigen nachbörslichen Handel zu Wochenbeginn berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Der Markt sei mit der positiven Entwicklung an der Wall Street noch etwas nach oben gelaufen. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben.
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XDAX* DAX Veränderung
21.15 Uhr 17.30 Uhr
23.628 23.564 +0,3%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
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DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 16, 2026 16:23 ET (20:23 GMT)