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NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.628 Pkt - Ruhiger Wochenbeginn

16.03.26 21:23 Uhr

DOW JONES--Von einem ruhigen nachbörslichen Handel zu Wochenbeginn berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Der Markt sei mit der positiven Entwicklung an der Wall Street noch etwas nach oben gelaufen. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben.

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XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

23.628 23.564 +0,3%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2026 16:23 ET (20:23 GMT)