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NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.874 Pkt - Keine auffälligen Einzelwerte

09.04.26 22:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
48,65 EUR 0,64 EUR 1,33%
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Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
8,85 EUR 0,05 EUR 0,57%
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DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben deutsche Aktien am Donnerstagabend nach Xetra-Schluss von der freundlichen Tendenz der Wall Street profitiert. "Es ging alles ein wenig nach oben, ohne dass sich einzelne Titel auffällig gezeigt haben", erläuterte der Marktteilnehmer. Weder reagierten Volkswagen auf die Produktionseinstellung des E-Modells ID.4 im US-Werk in Tennessee, noch DHL auf die angestrebte Vereinfachung der Unternehmensstruktur.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.874 23.807 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 16:25 ET (20:25 GMT)

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