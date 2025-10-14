NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.304 Pkte - Salzgitter fest - Aurubis schwach
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel haben sich die Kurse etwas erholt, nachdem die US-Börsen ihre Verluste verringert hatten.
Unter den Einzelwerten wurden Salzgitter am Abend 1,8 Prozent fester getaxt. Das Unternehmen hatte angekündigt, Schuldverschreibungen über 500 Millionen Euro mit Umtauschrecht in Aurubis-Aktien zu begeben. Aurubis verloren daraufhin am Abend 5 Prozent. Salzgitter hält etwa 30 Prozent an Aurubis.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.304 24.237 +0,3%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2025 16:30 ET (20:30 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurubis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurubis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Aurubis
Analysen zu Aurubis
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|09.10.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|10.09.2025
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.2025
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|08.05.2025
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|06.08.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.02.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.07.2024
|Aurubis Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aurubis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen