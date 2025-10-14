NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.304 Pkte - Salzgitter fest - Aurubis schwach

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel haben sich die Kurse etwas erholt, nachdem die US-Börsen ihre Verluste verringert hatten.

Unter den Einzelwerten wurden Salzgitter am Abend 1,8 Prozent fester getaxt. Das Unternehmen hatte angekündigt, Schuldverschreibungen über 500 Millionen Euro mit Umtauschrecht in Aurubis-Aktien zu begeben. Aurubis verloren daraufhin am Abend 5 Prozent. Salzgitter hält etwa 30 Prozent an Aurubis.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.304 24.237 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

