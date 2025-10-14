DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,40 -3,5%Nas22.522 -0,8%Bitcoin97.236 -2,4%Euro1,1605 +0,3%Öl62,31 -1,7%Gold4.142 +0,8%
NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.304 Pkte - Salzgitter fest - Aurubis schwach

14.10.25 22:30 Uhr
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel haben sich die Kurse etwas erholt, nachdem die US-Börsen ihre Verluste verringert hatten.

Unter den Einzelwerten wurden Salzgitter am Abend 1,8 Prozent fester getaxt. Das Unternehmen hatte angekündigt, Schuldverschreibungen über 500 Millionen Euro mit Umtauschrecht in Aurubis-Aktien zu begeben. Aurubis verloren daraufhin am Abend 5 Prozent. Salzgitter hält etwa 30 Prozent an Aurubis.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.304 24.237 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2025 16:30 ET (20:30 GMT)

