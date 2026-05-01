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NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.388 Punkte

18.05.26 22:19 Uhr

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es nachbörslich am Montag in der Breite nach dem sehr festen Xetra-Handel um weitere 0,3 Prozent nach oben gegangen - gemessen am XDAX. Treiber war eine späte Erholung der Kurse an der Wall Street von den Tagestiefs, nachdem US-Präsident Donald Trump einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran ausgesetzt hatte. Bei Einzelwerten wurden keine Sonderbewegungen beobachtet.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.388 24.308 +x%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2026 16:19 ET (20:19 GMT)