NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 24.710 Pkt - Indexänderungen bewegen nicht

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Mit der Schwäche der Wall Street sind auch in Deutschland im nachbörslichen Handel am Mittwochabend die Kurse noch etwas gefallen. Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigte sich jedoch kein Einzelwert auffällig. Dies galt auch für Commerzbank, die die Angaben der Unicredit über angediente Aktien und Finanzinstrumente prüfen lassen will. Auch die umfangreichen Indexänderungen der DAX-Familie bewegten die betroffenen Aktien nicht. "Die Änderungen sind im Großen und Ganzen so erwartet worden", so der Marktteilnehmer.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung