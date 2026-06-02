NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 25.084 Pkt - Keine auffällige Aktien
01.06.26 22:18 Uhr
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DOW JONES--Die Rekordstände der US-Börsen haben dem deutschen Aktienmarkt am Montagabend nach Xetra-Schluss etwas auf die Sprünge geholfen. Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigte sich dabei aber keine Einzelaktie auffällig - es habe auch keine handelbare Nachrichten gegeben.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.084 25.003 +0,3%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
June 01, 2026 16:18 ET (20:18 GMT)