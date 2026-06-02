DAX25.003 -0,4%Est506.035 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +1,2%Nas27.087 +0,4%Bitcoin61.480 -2,7%Euro1,1631 -0,2%Öl95,15 +3,4%Gold4.483 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich mit Verlusten -- US-Börsen mit Rekorden -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Softwarewerte erholen sich weiter: SAP überwinden Chart-Hürde - auch Aktien von Microsoft, Salesforce & Co. fester Softwarewerte erholen sich weiter: SAP überwinden Chart-Hürde - auch Aktien von Microsoft, Salesforce & Co. fester
Mit dieser Ankündigung schickt NVIDIA die Aktien von Intel, AMD und QUALCOMM auf Talfahrt - Arm hebt ab Mit dieser Ankündigung schickt NVIDIA die Aktien von Intel, AMD und QUALCOMM auf Talfahrt - Arm hebt ab
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 25.084 Pkt - Keine auffällige Aktien

01.06.26 22:18 Uhr

DOW JONES--Die Rekordstände der US-Börsen haben dem deutschen Aktienmarkt am Montagabend nach Xetra-Schluss etwas auf die Sprünge geholfen. Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigte sich dabei aber keine Einzelaktie auffällig - es habe auch keine handelbare Nachrichten gegeben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.084 25.003 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 16:18 ET (20:18 GMT)