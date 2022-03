NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 14.332 Pkt - Eckert & Ziegler gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Aktie von Eckert & Ziegler ging es im nachbörslichen Handel am Donnerstag nach oben. Das Strahlen- und Medizintechnikunternehmen will die Dividende nach einem guten Geschäftsjahr erhöhen und stellt für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht. Die Aktionäre sollen 0,50 Euro je Aktie erhalten, 5 Cent mehr als im Jahr zuvor. Die Ergebnisse für das Jahr 2021 bewegten sich im Rahmen der Prognosen des Unternehmens. Die Titel wurden bei Lang & Schwarz 3,0 Prozent höher getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

14.332 14.274 +0,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

