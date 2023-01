NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 14.668 Pkt - Keine Auffälligkeiten

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit der Rally an der Wall Street haben Anleger auch hierzulande am Freitagabend im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien etwas zugekauft. Ein Händler von Lang & Schwarz wusste jedoch von keiner auffälligen Aktien zu berichten, zumal es auch an handelbaren Nachrichten gemangelt habe.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

14.668 14.610 +0,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

