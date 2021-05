NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 14.910 Pkt - Daimler und Delivery Hero schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Lang & Schwarz sind am Dienstagabend gleich zwei DAX-Werte im nachbörslichen Geschäft intensive gehandelt worden. So wurden Daimler 2,7 Prozent schwächer gestellt. Laut einer Agenturmeldung will Nissan Anteile am Automobilkonzern veräußern. Die Japaner sollen 16,4 Millionen Daimler-Aktien über Nacht bei institutionellen Investoren platzieren.

Delivery Hero wurden 2,5 Prozent niedriger getaxt. Der Essenslieferant soll die Ausgabe neuer Aktien planen, wie es hieß.

Merck KGaA wurden 3 Prozent fester gehandelt. Der Konzern zeigte sich für das Gesamtjahr 2021 optimistischer und konkretisierte die eigenen Zielsetzungen. Zudem lieferte der Konzern erste Eckdaten zum ersten Quartal. "Die Geschäftszahlen kommen gut an", sagte der Marktteilnehmer.

Metro wurden 0,5 Prozent höher gestellt. Nach schwachen Geschäftszahlen hatte der Handelskonzern immerhin den Ausblick bestätigt.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

14.910 14.856 +0,4%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

