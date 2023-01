NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 15.192 Pkt - Software AG etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Aktie der Software AG ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag nach unten. Das bereinigte Nettoergebnis, das nicht nach IFRS ermittelt wird, lag im Schlussquartal bei minus 14,3 Millionen Euro nach plus 34,8 Millionen im Vorjahr, teilte das Unternehmen mit. Im Gesamtjahr stand ein Gewinn von 48,9 Millionen Euro zu Buche, ein Rückgang um 57 Prozent zum Vorjahr. Die Software AG rechnet im laufenden Jahr mit einem Wachstum im Digital-Business-Geschäft. Die bereinigte operative EBITA-Marge wird 2023 bei 16 bis 18 Prozent gesehen. Im Schlussquartal wurde eine Marge von 23,1 Prozent erzielt, was einem Anstieg von 3,8 Prozentpunkten entsprach. Im Gesamtjahr legte die Marge um 1,6 Punkte auf 21,2 Prozent zu. Analysten hatten im Konsens weniger erwartet. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent tiefer gestellt.

Die Papiere der Hannover Rück wurden fast unverändert getaxt. Der Rückversicherer ist wegen des anhaltend positiven Marktumfelds zuversichtlich für das laufende Jahr. Wie der Konzern mitteilte, erwartet er 2023 einen Nettogewinn von mindestens 1,7 Milliarden Euro. Gemäß der neuen Bilanzierungsrichtlinien für Versicherer, die ab 2023 angewendet werden müssen, basiert die Zahl auf dem Rechnungslegungsstandard IFRS 17/9. Bisher gibt es weder eine veröffentlichte Vorjahreszahl noch einen Analystenkonsens. Für 2022 rechnete die Hannover Rück zuletzt mit einem Gewinn am unteren Ende der Spanne von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro, allerdings noch gemäß der bisher gültigen Bilanzierung. Der Rückversicherungsumsatz - eine Kenngröße gemäß neuer Bilanzierung - soll 2023 um mindestens 5 Prozent zulegen. Die Kapitalanlagerendite sieht die Hannover Rück bei mindestens 2,4 Prozent. Für 2022 wurden bislang über 2,5 Prozent angepeilt.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.192 15.128 +0,4%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 31, 2023 16:24 ET (21:24 GMT)