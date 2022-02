NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 15.429 Pkt - Tui gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem relativ ereignislosen Handel mit deutschen Aktien nach der Schlussglocke hat ein Händler von Lang & Schwarz am Mittwochabend berichtet. So wurden Tui 2 Prozent fester getaxt - bei höheren Umsätzen, aber letztlich ohne Nachrichten zu dem Wert. Die gab es zu Deutsche Familienversicherung. Denn das Unternehmen hatte am frühen Abend für das Jahr 2021 deutlich besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen vorgelegt - der Verlust fiel geringer als zuvor in Aussicht gestellt aus. Die Titel wurden am Abend unverändert gestellt - trotz Umsätzen mit dem Titel.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.429 15.370 +0,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 16, 2022 16:31 ET (21:31 GMT)