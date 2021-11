NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 16.031 Pkt - Merck, Alstria und Scout24 gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Anleger haben am Mittwochabend eine ganze Reihe von Unternehmensnachrichten nach Börsenschluss zu verarbeiten gehabt. So hatte Qiagen hat mit ihren Drittquartalzahlen die Erwartungen des Marktes übertroffen und zugleich den Ausblick angehoben. Bei Lang & Schwarz wurden die Titel daraufhin 2,1 Prozent fester gestellt. Auch Merck KGaA hatte ihren Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Zudem veröffentlichte der Konzern überraschend Eckdaten für das abgelaufene Quartal, die das Unternehmen selbst als "stark" charakterisierte. Die Titel wurden in der Folge 3,6 Prozent fester getaxt.

Daneben hatten Alstria Office und Freenet mit überzeugenden Geschäftszahlen und ebenfalls jeweils angehobenen Ausblicken aufgewartet. Während Alstria 4 Prozent fester gehandelt wurden, waren es bei Freenet 1,3 Prozent. Scout24 wurden indes 4,6 Prozent höher gestellt. Die Gesellschaft will eigene Aktien für bis zu 200 Millionen Euro zurückkaufen. Zudem soll das Kapital durch Einziehung von Aktien herabgesetzt werden.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

16.031 15.960 +0,4%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

