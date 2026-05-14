NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 23.865 Punkte
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der nachbörsliche Handel am "Brücken"-Freitag ist sehr ruhig verlaufen. Im Sog der US-Börsen ging es noch etwas nach unten mit den Kursen. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet, zumal kursbewegende Nachrichten fehlten.
Die Bayer-Aktie zeigte sich unbewegt von der Präsentation neuer Daten einer Phase-II-Studie zu Darolutamid, die den Nutzen bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs unterstreichen.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.865 23.951 -0,4%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2026 16:31 ET (20:31 GMT)
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