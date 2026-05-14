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NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 23.865 Punkte

15.05.26 22:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
37,75 EUR -0,43 EUR -1,13%
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DOW JONES--Der nachbörsliche Handel am "Brücken"-Freitag ist sehr ruhig verlaufen. Im Sog der US-Börsen ging es noch etwas nach unten mit den Kursen. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet, zumal kursbewegende Nachrichten fehlten.

Die Bayer-Aktie zeigte sich unbewegt von der Präsentation neuer Daten einer Phase-II-Studie zu Darolutamid, die den Nutzen bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs unterstreichen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.865 23.951 -0,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 16:31 ET (20:31 GMT)

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