NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 24.781 Pkt - Delivery Hero sehr fest
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Delivery Hero sind am Freitag nachbörslich knapp 6 Prozent höher gestellt worden auf Tradegate, nachdem am Abend ein Bloomberg-Bericht die Runde gemacht hatte, wonach der Fahrdienstleister Uber möglicherweise eine Komplettübernahme des Essenslieferanten plant.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.781 24.889 -0,4%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
May 22, 2026 16:22 ET (20:22 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent