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NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 24.781 Pkt - Delivery Hero sehr fest

22.05.26 22:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
35,51 EUR 2,38 EUR 7,18%
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DOW JONES--Delivery Hero sind am Freitag nachbörslich knapp 6 Prozent höher gestellt worden auf Tradegate, nachdem am Abend ein Bloomberg-Bericht die Runde gemacht hatte, wonach der Fahrdienstleister Uber möglicherweise eine Komplettübernahme des Essenslieferanten plant.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.781 24.889 -0,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 16:22 ET (20:22 GMT)

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