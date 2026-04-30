NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 24.781 Pkt - Delivery Hero sehr fest

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Delivery Hero sind am Freitag nachbörslich knapp 6 Prozent höher gestellt worden auf Tradegate, nachdem am Abend ein Bloomberg-Bericht die Runde gemacht hatte, wonach der Fahrdienstleister Uber möglicherweise eine Komplettübernahme des Essenslieferanten plant.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

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