NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 10.513 Pkt - Wirecard mit hohen Umsätzen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirecard-Aktie stand im Fokus des nachbörslichen Handels am Freitag. Ein Händler von Lang & Schwarz berichtete von ungewöhnlich hohen Umsätzen. Der Wirecard-Geschäftspartner Al Alam in Dubai macht dicht. Das Unternehmen reagiere damit auf den entstandenen Reputationsschaden durch die öffentliche Hinterfragung seiner Integrität, teilte Wirecard mit. Die Aktie wurde schließlich bei 76,75 Euro getaxt und damit nur knapp unter dem Schlussstand des regulären Handels bei 77 Euro.

Die Daimler-Aktie wurde unverändert bei 28,00 Euro getaxt. Der Auto-Konzern wird in seinem US-Werk in Alabama in der kommenden Woche erneut die Produktion anhalten. Grund seien Engpässe in den internationalen Lieferketten, teilte eine Sprecherin des Konzerns mit. Das Werk, in dem hauptsächlich SUV-Fahrzeuge montiert werden, wurde erst am 27. April als einer der ersten Standorte in den USA wieder hochgefahren, nachdem der Großteil der Autoindustrie im März im Zuge der Coronavirus-Pandemie die Produktion einstellen musste.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

10.513 10.465 +0,5%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2020 16:54 ET (20:54 GMT)

Werbung