NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 11.132 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Freitag haben die Aktienkurse leicht zugelegt, nachdem sich die US-Börsen von ihren Tiefs gelöst hatten oder sogar in positives Terrain vorgerückt waren. Wegen des Brückentags zwischen Christi Himmelfahrt am Donnerstag und dem bevorstehenden Wochenende war das Geschäft jedoch sehr ruhig. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten waren nicht auszumachen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

11.132 11.074 +0,5%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2020 16:35 ET (20:35 GMT)