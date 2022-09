NACHBÖRSE/XDAX -0,5% auf 12.084 Pkt - Commerzbank-Aktie mit Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Commerzbank-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag nach unten. Das Institut muss die Vorsorge bei ihrer polnischen Tochter mBank erhöhen. Trotz der neuerlichen Belastungen von 490 Millionen Euro in Polen hält das Geldhaus aber an seinem Ergebnisziel für das Gesamtjahr 2022 fest, wie die Commerzbank mitteilte. Die Commerzbank rechnet weiter mit einem Konzernergebnis von mehr als 1 Milliarde Euro im Geschäftsjahr 2022. "Diese Prognose setzt weiterhin voraus, dass sich die wirtschaftlichen Auswirkungen der geopolitischen Situation nicht deutlich verschärfen und die Unsicherheiten über die Energieversorgung keine signifikante Erhöhung der Risikovorsorge für potenzielle zukünftige Kreditausfälle erfordern", hieß es. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 2 Prozent tiefer getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

12.084 12.140 -0,5%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

