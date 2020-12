NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 13.431 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Die positive Stimmung an der Börse dauerte am Dienstag auch im nachbörslichen Handel an. Ein Händler berichtete von lebhaften Umsätzen, allerdings ohne auffällige Einzelbewegungen.

Bankenwerte hätten nicht mehr auf die Nachricht reagiert, dass die EZB den Banken nun wieder Dividendenzahlungen erlaubt. Entsprechende Erwartungen hatten dem Sektor zuvor schon Auftrieb gegeben.

Die Prosieben-Aktie zeigte sich ebenfalls unbewegt von einem Interview des Vorstandssprechers und CFO des Unternehmens, Rainer Beaujean, mit der Süddeutschen Zeitung. Beaujean berichtete darin von einer positiven Entwicklung der Werbeerlöse im November und Dezember. Beim Ausblick für das operative Ergebnis sieht er den Konzern aktuell am oberen Ende der Spanne.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.431 13.363 +0,5%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

