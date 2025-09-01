DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,83 +3,8%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.763 +2,8%Euro1,1641 -0,6%Öl69,14 +1,4%Gold3.534 +1,6%
NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 23.616 Pkt - Conti schwächer

02.09.25 22:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
35,00 EUR -0,80 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
75,00 EUR -0,88 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Dienstag haben die Kurse einen Teil ihrer heftigen Verluste aus dem regulären Geschäft wettgemacht. Positive Impulse kamen von der Wall Street, die ihre Abgaben gegen Ende der Börsensitzung in etwa halbierte.

Die Nachrichtenlage war äußerst dünn. Continental gaben am Abend um weitere 1 Prozent nach. Am späten Nachmittag war bekanntgeworden, dass Bernstein die Aktie auf "Underperform" abgestuft hatte.

Allianz zeigten sich wenig beeindruckt davon, dass die Ratingagentur Moody's das IFS-Rating (Insurance Financial Strength) des Versicherers mit Aa2 bestätigt hatte. Der Ausblick sei stabil, hieß es. Das galt auch für den nachbörslichen Aktienkurs.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.616 23.487 +0,5%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)

