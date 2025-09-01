NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 23.616 Pkt - Conti schwächer
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Dienstag haben die Kurse einen Teil ihrer heftigen Verluste aus dem regulären Geschäft wettgemacht. Positive Impulse kamen von der Wall Street, die ihre Abgaben gegen Ende der Börsensitzung in etwa halbierte.
Die Nachrichtenlage war äußerst dünn. Continental gaben am Abend um weitere 1 Prozent nach. Am späten Nachmittag war bekanntgeworden, dass Bernstein die Aktie auf "Underperform" abgestuft hatte.
Allianz zeigten sich wenig beeindruckt davon, dass die Ratingagentur Moody's das IFS-Rating (Insurance Financial Strength) des Versicherers mit Aa2 bestätigt hatte. Der Ausblick sei stabil, hieß es. Das galt auch für den nachbörslichen Aktienkurs.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.616 23.487 +0,5%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)
