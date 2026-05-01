NACHBÖRSE/XDAX -0,5% auf 24.343 Punkte
14.05.26 22:22 Uhr
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DOW JONES--In einem feiertagsbedingt ruhigen Nachbörsenhandel haben die Aktienkurse einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.343 24.456 -0,5%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 14, 2026 16:23 ET (20:23 GMT)