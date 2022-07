NACHBÖRSE/XDAX -0,6% auf 13.180 Pkt - VW mit Personalie schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat Volkswagen die Schlagzeile des Abends am Freitag nach Börsenschluss geliefert. Denn der Automobilhersteller gab überraschend den Abgang des Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess bekannt. Sein Nachfolger wird zum 1. September Porsche-Chef Oliver Blume, der sowohl den Gesamtkonzern als auch die Sportwagentochter in Personalunion führen wird. Der Personalie vorausgegangenen waren monatelange Querelen innerhalb des Konzerns. Die Aktien wurden am Abend 2 Prozent schwächer gehandelt

Höhe Umsätze wurden indes mit Aktien von Uniper verzeichnet. Nach dem Rettungspaket waren die Titel im Xetra-Handel um knapp 29 Prozent eingebrochen. Unter anderem wird der Bund im Zuge einer Kapitalerhöhung 30 Prozent an Uniper übernehmen. Nachbörslich erholten sich die Papiere leicht um 2,6 Prozent. "Eine mutige Wette", sagte der Händler in Richtung der Käufer.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.180 13.254 -0,6%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

