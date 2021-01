NACHBÖRSE/XDAX +0,6% auf 13.729 Pkt - Linde gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kurse erholten sich im nachbörslichen Handel am Montag etwas von dem Rücksetzer aus dem regulären Geschäft. Unterstützung kam aus den USA, wo vor allem die Technologiewerte von der Hoffnung auf gute Quartalszahlen nach oben getragen wurden und die Nasdaq-Indizes im Verlauf neue Rekorde markierten, während die Standardwerte sich von anfänglichen Verlusten erholten.

Linde-Aktien waren gesucht, nachdem das Unternehmen die Dividende erhöht und ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 5 Milliarden Dollar angekündigt hatte. Die Titel wurden 2,8 Prozent höher getaxt.

Morphosys stiegen um 0,4 Prozent. Das Unternehmen hatte am späten Abend gemeinsam mit I-Mab die Dosierung des ersten Patienten in der Phase-1-Studie mit MOR210/TJ210 in den USA bei Patienten mit fortgeschrittenem Krebs bekanntgegeben.

Unter den Nebenwerten verbesserten sich Publity um 3,7 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der Preos Global Office Real Estate & Technology AG anstrebe. Publity spricht nach eigenen Angaben derzeit mit einem strategischen Investor über die Transaktion, die im zweiten Quartal dieses Jahres vollzogen werden solle.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.729 13.644 +0,6%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

