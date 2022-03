NACHBÖRSE/XDAX +0,6% auf 14.391 Pkt - CTS Eventim und Kapsch TrafficCom legen zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von CTS Eventim und Kapsch TrafficCom standen am Freitag im nachbörslichen Handel im Fokus. Ein Schiedsgericht hat der autoticket GmbH, ein Joint Venture der beiden Unternehmen, einen Entschädigungsanspruch gegen die Bundesrepublik Deutschland zugestanden. Nach Kündigung des Betreibervertrags zur Erhebung der Infrastrukturabgabe ("Pkw-Maut") in Deutschland hatte die autoTicket GmbH Entschädigungsansprüche in Höhe von rund 560 Millionen Euro gegen die Bundesrepublik Deutschland geltend gemacht. Über die Höhe des Anspruchs muss allerdings noch entschieden werden. Die Aktie von CTS Eventim wurde bei Lang & Schwarz 8 Prozent fester getaxt, bei Kapsch TrafficCom waren es sogar rund 20 Prozent.

Für die Leifheit-Aktie ging es um 4,5 Prozent nach oben, obwohl der Haushaltswarenhersteller wegen negativen Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg unter anderem auf die Lieferketten dieses Jahr mit einem geringeren Umsatz und Gewinn rechnet. Das EBIT werde wegen erwarteter steigender Kostenbelastungen voraussichtlich deutlich unter Vorjahr liegen, teilte das Unternehmen mit. Trotz der Unsicherheiten will das Unternehmen "auf Basis der guten Liquiditätsausstattung" aber eine stabile Dividende von 1,05 Euro je Aktie für 2021 zahlen.

