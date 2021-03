NACHBÖRSE/XDAX -0,6% auf 14.684 Pkt - Creation-Dividende stützt

FRANKFURT (Dow Jones)--Das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien sei am Donnerstagabend zwar äußerst lebhaft verlaufen, sagte eine Händlerin von Lang & Schwarz. Gleichwohl habe sich keine Aktie auffällig gezeigt. Es habe auch keine echten Nachrichten gegeben. A.S. Creation Tapeten wurden am Abend 2 Prozent fester getaxt. Der Tapetenhersteller hatte am Abend eine Dividende auf Vorjahresniveau mitgeteilt. "Volkswagen haben sich erneut äußerst volatil gezeigt", ergänzte die Marktteilnehmerin. Aber dies sei nicht mehr außergewöhnlich. Die Stämme wurden 2,9 Prozent tiefer gestellt - bei hohen Umsätzen. Die Vorzüge bewegten sich weniger.

===

XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

14.684 14.776 -0,6%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

