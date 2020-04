NACHBÖRSE/XDAX +0,6% auf 9.630 Pkt - RTL unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Corona und seine Folgen waren auch am Donnerstag das zentrale Thema im nachbörslichen Handel, auch wenn sich die Kurse in der Breite dank guter US-Vorgaben etwas erholten. Überdies sind Prognosesenkungen mittlerweile an der Tagesordnung und dürften daher kaum noch überraschen.

Beiersdorf wurden am Abend 0,8 Prozent niedriger getaxt, nachdem das Unternehmen wegen der unabsehbaren Folgen der Corona-Pandemie seine Jahresprognose zurückgezogen hatte. Auch die Deutsche Euroshop kassierte ihren Ausblick auf 2020. Die Aktie legte dennoch 1,3 Prozent zu. Der Betreiber von Einkaufszentren versicherte in seiner Mitteilung, dass er dank einer niedrigen Verschuldung und der vorhandenen Liquidität auch in der aktuellen Situation über einen soliden finanziellen Handlungsspielraum verfüge.

RTL wagt nun ebenfalls keine Prognose für 2020 mehr. Überdies zieht das Unternehmen seinen Dividendenvorschlag von 4 Euro je Aktie zurück. Das drückte den Kurs im nachbörslichen Handel um gut 8 Prozent.

Allianz zeigten sich knapp 1 Prozent niedriger. Munich Re sanken um 0,6 Prozent und Hannover Rück um 1,2 Prozent. Die Europäische Versicherungsaufsicht EIOPA hat Versicherer und Rückversicherer aufgefordert, angesichts der Unsicherheit über die Folgen der Corona-Krise Dividendenzahlungen und Anteilsrückkäufe vorübergehend auszusetzen.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

9.630 9.571 +0,6%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

