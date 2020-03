NACHBÖRSE/XDAX +0,6% auf 9.872 Pkt - Gewinnwarnung belastet Zalando

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Windschatten der sehr starken US-Börsen haben die deutschen Aktien ihre Erholung im nachbörslichen Geschäft am Montag fortgesetzt. Nachrichtlich dominierten jedoch zahlreiche Gewinnwarnungen aus der zweiten und dritten Reihe des Marktes wegen der Coronavirus-Pandemie.

Unter anderem hat Zalando die Jahresprognose kassiert und die Hauptversammlung auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Aktie wurde am Abend 2,2 Prozent niedriger getaxt. Die Citigroup zeigte sich weniger von dem schwachen Quartal überrascht als von den Abschreibungen auf Lagerbestände, die der Online-Modehändler ebenfalls meldete.

Auch Homag zog seine Prognose zurück. Die zuvor genannten Ziele lägen wohl außer Reichweite, teilte das Unternehmen mit. Die Aktie reagierte indessen kaum.

Francotyp-Postalia hatte am Abend einige Eckdaten für 2019 vorgelegt. Das EBITDA im vergangenen Jahr habe die eigenen Erwartungen übertroffen, teilte das Unternehmen mit. Francotyp-Postalia sieht 2020 aber stark durch die Corona-Krise belastet und wird deshalb für 2019 keine Dividende zahlen. Die für den 31. März geplante Veröffentlichung der Zahlen zum vergangenen Jahr werde voraussichtlich um einige Tage verschoben. Mit der Aktie ging es nachbörslich um 2,3 Prozent nach unten.

Am 31. März wollte auch das Modeunternehmen Tom Tailor eigentlich seinen vollständigen Jahresabschluss vorlegen. Stattdessen werden aber nur vorläufige Zahlen veröffentlicht. Grund dafür seien die deutliche Verschlechterung der Marktbedingungen in fast allen relevanten Märkten im Zusammenhang mit der Corona-Krise und die damit verbundenen Risiken für die Finanzierungs- und Liquiditätssituation des Konzerns. Die Aktie sank um 3 Prozent.

Epigenomics kündigte derweil eine Kapitalerhöhung an, was die Aktie um 4,5 Prozent drückte. Das Unternehmen will das Grundkapital im Rahmen einer Privatplatzierung um gut 8 Prozent erhöhen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

9.872 9.816 +0,6%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

