NACHBÖRSE/XDAX +0,7% auf 13.487 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben sich die Aktienkurse von ihren Verlusten erholt, nachdem die US-Börsen anfangs deutlichere Abgaben verringert hatten oder sogar ins Plus gedreht waren. Hierzu dürfte die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation beigetragen haben, wegen des erstmals in China festgestellten neuartigen Coronavirus zunächst keinen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen.

Ansonsten war die Nachrichtenlage aber dünn. In der dritten Reihe büßte Verbio im Zuge von Gewinnmitnahmen am Abend 2 Prozent ein. Allerdings hatten die Titel im regulären Geschäft ein Plus von über 16 Prozent verzeichnet, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisprognose erhöht hatte.

Axel Springer wurden 1 Prozent höher getaxt bei 63,10 Euro. Am Abend hatte die Holdinggesellschaft Traviata B.V. mitgeteilt, dass sie den Aktionären von Axel Springer im Rahmen eines öffentlichen Delisting-Angebots den Erwerb sämtlicher Springer-Aktien für 63 Euro je Aktie in bar anbiete.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.487 13.388 +0,7%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2020 16:48 ET (21:48 GMT)