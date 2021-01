NACHBÖRSE/XDAX -0,7% auf 13.529 Pkt - BMW leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Mittwoch ist es mit den Kursen noch etwas nach unten gegangen. Aus den USA kamen negative Vorgaben. Dort bauten die Börsen ihre Verluste im Anschluss an die Fed-Sitzung noch etwas aus.

Erneut brachten einige Unternehmen mit der überraschenden Veröffentlichung vorläufiger Eckdaten Bewegung in den Handel. So meldete BMW für sein Autogeschäft unerwartet hohe Mittelzuflüsse im Schlussquartal. Für die Analysten der Citigroup kam das nicht überraschend, nachdem sich in jüngster Zeit gute Nachrichten aus der Branche gehäuft hätten. Sie rechnen aufgrund der Zahlen allenfalls mit mäßig steigenden Konsensschätzungen. Die Aktie wurde im nachbörslichen Handel 0,8 Prozent niedriger gestellt.

Autozulieferer Leoni hat nach eigenen Angaben im vierten Quartal mit freiem Cashflow und EBIT vor Sonderposten die Konsenserwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Im laufenden Jahr soll sich der Umsatz erholen und das Ergebnis verglichen mit dem Vorjahr verbessern. Die Aktie zog am Abend um 1,6 Prozent an.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.529 13.620 -0,7%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

